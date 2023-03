GF VIP sospeso, Piersilvio Berlusconi cancella le repliche per troppe volgarità: Onestini svela i dettagli sulla ramanzina degli autori

Lunedì 6 Marzo 2023, 08:24

Durante una conversazione con Davide Donadei, Luca Onestini ha fatto riferimento a qualcosa di avvenuto nel reality show e di un rimprovero che gli era stato fatto dalla produzione del Grande Fratello Vip. Il problema potrebbe essere legato alla decisione di Pier Silvio Berlusconi di cancellare la replica del reality show del 3 marzo su La5 a causa delle troppe parolacce messe in onda. L'eccesso di volgarità del girato e i toni accesi delle discussioni non sembrano essere piaciuti ai vertici dell'azienda e potrebbe essersi tradotta in una serie di richiami alla produzione, a sua volta riversatasi sui concorrenti. Non è chiaro se la puntata del 6 marzo sarà censurata o se la "ramanzina" a cui faceva riferimento Luca Onestini sarà riuscita a raddrizzare il tiro…

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; music: by Korben MKdB

LEGGI ANCHE:-- Cosa è successo tra Luca e Nikita dopo la ramanzina ricevuta. La scena tra i due in cortiletto lascia di stucco i fan