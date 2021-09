Gf Vip, Sophie Codegoni racconta la violenza subita dalla mamma: «Denunciate», il messaggio di Valeria

Martedì 28 Settembre 2021, 01:37

Una delle protagoniste di questa edizione del Gf Vip è sicuramente Sophie Codegoni. La giovane modella si è presentata come donna (nonostante la giovanissima età) determinata e sicura di sè. A testimonianza di ciò è stata lei a diventare famosa per aver scartato ben 400 pretendenti a Uomini e Donne. La ragazza dalla bellezza innegabile ha però un passato segnato da una forte storia familiare ed è proprio nella casa del Grande Fratello Vip che ha voluto raccontarlo. «Il compagno di mia madre era un violento, ho avuto paura degli uomini per questo ho il rifiuto degli uomini» L'ex tronista si racconta senza filtri.

Gf Vip, il racconto di Sophie

«Cercavamo di toglierlo, ma lui era più forte di tutti noi, ho vissuto venti minuti in cui non riuscivo a fare niente e ho avuto molta paura». Al Grande Fratello Vip Sophie, si lascia andare e racconta la violenza subita dalla madre, picchiata dal compagno: «Dopo questo episodio ero un ghiaccio - ha raccontato la ragazza - ora mi sto sciogliendo, o almeno ci sto provando».

«Questo episodio è accaduto due mesi prima che andassi a Uomini e Donne - ha spiegato - per questo quando iniziai il mio percorso avevo detto di avere paura degli uomini. Sicuramente, dietro quei quattrocento ragazzi respinti c'è questo motivo».

La sorpresa di mamma Valeria

Ma dopo le lacrime arriva anche la sorpresa da parte della mamma, così Alfonso manda la ragazza in passerella dove ad attenderla c'è mamma Valeria. «Lasciati andare apri il tuo cuore perché gli uomini non sono quello che hai visto tu con la tua mamma. Io ci sarò sempre, non devi vivere nel mio riflesso. Sono stata sfortunata sì, ma io credo ancora all'amore». Ecco il messaggio pieno d'affetto della mamma di Sophie che termina con un appello per tutte le donne: «Chi sta peggio è chi mette le mani addosso. Voi denunciate, denunciate, denunciate»

