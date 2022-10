Gf Vip, la reazione di Giaele al comportamento di Antonino

Venerdì 14 Ottobre 2022, 13:06

Dopo la puntata in diretta del GF Vip, Giaele De Donà e Antonino Spinalbese hanno discusso su quanto trasmesso sul loro rapporto. I due infatti da qualche giorno si provocano e i loro atteggiamenti sono stati ripresi anche in puntata. Dallo studio, Ginevra Lamborghini, ormai squalificata, ha mostrato un pizzico di gelosia nei confronti di Antonino, con il quale era nato un forte legame. In casa, Giaele ha accusato Antonino: “Mi hai sempre detto che fra te e Ginevra non c’è niente ma in puntata lei ha fatto credere che ci sia qualcosa [...] Se so che una persona ha un interesse fuori non l’avrei provocata. Sono passata per a T di turno che si è messa in mezzo”. Il suo discorso è continuato: “Dovevi dire che Ginevra era solo un’amica. Il messaggio che è passato è che tu pensi a Ginevra e io sono la T di turno che provoca una persona che ha la testa altrove” Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; music: “Dreams” from Bensound.com

