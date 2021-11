Gf Vip, Sonia Bruganelli vittima dello scherzo de Le Iene: la frase “contro” Alfonso Signorini

Ieri nella rete degli scherzi de Le Iene ci è caduta Sonia Bruganelli. L'opinionista del Gf Vip se l'è vista brutta. Complici la sua migliore amica Diletta e il figlio Davide Bonolis. La moglie di Paolo si è trovata di fronte a una situazione molto difficile da gestire. Le “malefiche” Iene le hanno fatto credere che suo figlio e il figlio della sua cara amica, promettessero a delle ragazze un posto certo ad Avanti un Altro (trasmissione condotta da Paolo) in cambio di prestazioni sessuali ed economiche. Prima Sonia si è trovata di fronte a una bionda tutta curve che denunciava il fatto che aveva dato 500 euro a Davide per far si che la prendessero nel cast del programma. Non solo Bonolis junior avrebbe anche approfittato fisicamente della giovane. La Bruganelli vergognata chiede ulteriori spiegazioni alla ragazza. La quale, dopo averle mostrato delle foto in cui era con il figlio in lussuosi locali di Milano, le comunica anche che nello stesso momento a casa Bonolis si stavano svolgendo dei provini.

Sonia Bruganelli vittima de Le Iene

Dopo una telefonata in cui Davide dice alla mamma di essere a paddle l'opinionista come una furia va a casa. Nessuno le apre alla porta e così comcia a lanciare dei sassi al vetro. Davide capisce che è l caso di aprire. Con un souvaffer che comincia a scricchiolare Sonia entra in casa. Una tirata di orecchie al figlio, non solo nel senso letterale del termine. Ma la scena che si trova davanti la Bruganelli è raccapricciante. Due ragazze, di cui una in intimo rosso, e un fotografo pronto ad esibirsi in balletti pur di andare a Canale 5.

La frase "contro" Signorini

Messo all'angolo Davide può solo ammettere alla mamma la verità. «Tutto questo solo per avere un rapporto con una donna?». Sonia è esplosa ma per fortuna Stefano Corti e Giorgio squarcia entrano per bloccare il teatrino. «Sonia, Sonia, è uno scherzo de Le Iene». Inizialmente la Bruganelli, che deve ancora riprendersi, è arrabbiata. «Non è uno scherzo bello. Non è bello per niente». Dopo 7 sospiri e 3/4 gestacci all'amica e al figlio però realizza. «Meno male che è uno scherzo. Già mi vedevo a dover fare 6 puntate in più con Alfonso Signorini per non fare uscire le foto»