Gf Vip, Soleil contro Miriana: «Ok la menopausa, ma calmati». La Trevisan: «Vero, non ho più l'utero. Grazie di avermelo ricordato»

Il cerchio si stringe e i caratteri vengono fuori sempre più nella casa del Gf Vip. Stavolta a essere chiamate in causa sono Soleil Sorge e Miriana Trevisan. «Non ho interesse ad avere un dibattito», parte a gamba tesa l'influencer, come sempre. «L'importante è che io ispiri il pubblico», l'ex di Non è la Rai risponde così.

APPROFONDIMENTI TELEVISIONE Miriana Trevisan e Katia Ricciarelli fanno pace GF VIP GF VIP, Miriana prende in giro Giucas Casella? TELEVISIONE Gf Vip, Sonia Bruganelli avvisa Soleil: «Attenta!» TELEVISIONE Gf Vip, Delia sconvolta dal bacio passionale tra Alex e Soleil:... TELEVISIONE GF Vip, Sophie sta male? La concorrente pallida e con pressione... TELEVISIONE Gf Vip, tra Soleil e Alex la «chimica professionale»... TELEVISIONE Gf Vip, Soleil Sorge è pronta a lasciare il reality:... CANALE5 Gf Vip, la storia tra Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge... TELEVISIONE Gf Vip, massaggio bollente tra Soleil Sorge e Alex Belli: Delia... TELEVISIONE GF Vip, Aldo Montano strega tutti: la sua doccia sexy fa sognare... TELEVISIONE GF Vip, la doccia hot di Miriana Trevisan e Sophie Codegoni:... TELEVISIONE Gf Vip, Nicola contro Miriana: «Non ti voglio più... TELEVISIONE Gf Vip, Delia pronta allo scontro con Alex: Davide Silvestri... SPETTACOLI Amedeo Goria nudo, polemiche al Grande fratello vip

La lite è scoppiata per un arricciacapelli. «Ma che è questa cattiveria? Io non voglio diventare una sua vittima» si confida con Manila l'ex di Pago. «Sole non mi urlare in quel modo» la discussione non si spenge e non sarà certo Sole a spengere la miccia: «capisco la menopausa ma datti una calmata. Non mi parlare perchè non ti sopporto più».

Gf Vip, la reazione di Miriana

Una frase forte e detta a una donna che purtroppo ha dovuto subire un intervento importante che l'ha fatta soffrire molto. «Si in effetti sono in menopausa forzata hai ragione grazie di avermelo ricordato». Secondo Sole però l'ex di Non è la Rai fa la vittima. «Anche a me ha dato fastidio che mi abbia dato della cattiva. Lei cerca di rendersi vittima di ogni situazione. Io l'ho chiamata urlando ma come facciamo tutti, lei ha tirato fuori questo modo ed è tornata dopo 1 ora per fare questa scenata. Mi da 1000 aggettivi poco gradevoli poi torna per discutere»

Ma la Trevisan ormai è convinta che la gieffina è bugiarda. «Racconti una storia tutta tua. Tu menti».

Gf Vip, Miriana Trevisan e Katia Ricciarelli fanno pace dopo una «vendetta vera e propria»

Signorini interviene

Un confronto che non riesce a far chiarezza visto che le due concorrenti si parlano una sull'altra. Ma Alfonso Signorini ora pretende venga fatto un passo indietro. «Io credo tu debba chiedere le tue scuse. La battuta sulla menopausa di Soleil non voleva essere cattiva non poteva saperlo».

Adriana Volpe tuona dallo studio di Cinecittà: «No, non ci sto! Qualche settimana fa abbiamo visto la linea della vita e abbiamo visto che a Miriana hanno tolto l'utero. Hai ascoltato il dramma di questa donna e non hai avuto la sensibilità di stare in silenzio».

Sonia Bruganelli però difende la sua preferita a spada tratta: «Quante cose dette tanto per dirle, quanti cliche. Mi spiace per quello che abbia subito Miriana, ma non mi pare che Soleil le abbia dato della stupida. Miriana ha delle manie di persecuzioni pazzesche. Attacca delle personalità forti all'interno della casa ma quando non riesce a ribattere allo stesso livello inizia a piangere. A me spiace venga vista come vittima, non lo è. Ha fatto la stessa cosa con Nicola. Prima lo ha illuso poi ha fatto due passi indietro e ha cominciato a dire che Nicola è vittima».

Gf Vip, Nicola contro Miriana: «Non ti voglio più vedere, mi hai illuso». La gieffina: «Finalmente sono libera»

La giustificazione di Soleil

Alfonso ridà la parola a Soleil per far spiegare meglio la questione e la gieffina spiega che anche la mamma ha subito un intervento come quello di Miriana quindi non era sua intenzione andare a colpire la "nemica" su una tematica così delicata. «Per quanto sgradevole il mio commento sulla menopausa è per un luogo comune perchè le donne di età adulta si sà hanno sbalzi umorali dovuti agli ormoni. Perchè tu puoi dari della stupida, della cretina tu lo sai come ho vissuto io? Fai lacrime di coccodrillo».

Ma Miriana è veramente stanca: «Tante volte abbiamo visto parole brutte da Soleil nei nostri confronti. Io ho detto che lei è cattiva e glielo dico in faccia».