Gf Vip, Soleil si ri-scontra con Raffaella: «Spero di diventare una mamma migliore di te»

Venerdì 29 Ottobre 2021, 23:15 - Ultimo aggiornamento: 23:16

Torna nella casa la prima donna eliminata dal Gf Vip: Raffaella Fico. E non per salutare i suoi ex amici quanto piuttosto per poter affrontare a 4 occhi la sua nemica Soleil Sorge.

La showgirl napoletana aspetta l'influencer in giardino.

«Ci si può stare vicini o ignorare ma all'interno di una casa ci sono affermazioni che non vanno fatte che offendono la dignità delle persone. Io prima di essere una concorrente sono una donna e sono una mamma. Non voglio fare una polemica ma volevo ribadire che certe espressioni non vanno fatte e trattenersi per non fare del male. Quelle che sono le tue strategie di gioco a me non interessano».

Gf Vip, Raffella contro Soleil ma Adriana la difende: «Sono tutte contro lei perché è la regina e vogliono farle scacco matto»

Gf Vip, Soleil offende Raffaella

Con la sua solita aria di superiorità Soleil fa quasi un favore a risponderle: «Io purtroppo vedo nuovamente tantissima ipocrisia. le parole che ha detto dovrebbe rivolgere a se stessa. io ho sbagliato a usare troppo sarcasmo che potevo risparmiarmi ma mi divertiva troppo. Spero di essere un'esempio migliore per mia figlia quando la avrò, soprattutto se avrò una figlia femmina». Accuse pesanti che forse l'influencer non si rene neanche conto di aver detto. Le opinioniste prendono la parola per dire che si aspettavano una Raffaella più dinamica ma la showgirl fa intendere che si sta tenendo solamente perchè c'è una causa e quni «ne parleremo nei luoghi opportuni»