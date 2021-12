GF Vip, Soleil svela cosa è realmente successo quando è entrata Delia: cosa non voleva fare Alex

Secondo una serie di nuove ipotesi che stanno spuntando sul web, Alex Belli avrebbe voluto rimanere all’interno della casa del GF Vip, almeno stando a ciò che aveva detto a Soleil. C’è un altro motivo per il quale è stato costretto a lasciare il reality. Ma sarà davvero così? Alex Belli non voleva lasciare la casa del GF Vip? foto: per gentile concessione dell'ufficio stampa Mediaset; music: Mkdb 'Korben'

