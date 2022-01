Gf Vip, la bomba di Giacomo Urtis: «L'uomo della mia vita è un vip». Spunta il nome di Fabrizio Corona: il post che lo "conferma"

Scottanti verità nella casa del Gf Vip. Nell'occhio del ciclone ci entra di nuovo Fabrizio Corona. Quello che per mesi è stato definito il burattinaio che muove le fila dei personaggi all'interno del reality stavolta torna protagonista nel loft di Ciecittà per una liason presunta. Ci si può credere o meno ma pare che il re dei paparazzi abbia avuto una relazione con Giacomo Urtis. È stato proprio il chirurgo dei vip a dirlo. Il racconto della storia "clandestina" arriva come un fulmine nella casa più spiata d'Italia.

Ieri sera infatti durante una chiacchierata con Barù, Giacomo ha dichiarato di aver avuto una relazione segreta con un uomo molto famoso. «Io non sono sempre stato gay. Ho avuto anche delle donne in passato, con una ci siamo sposai. Vivevo in Sardegna e non conoscevo nessuno. Mi ha presentato tutti lui… Mi diceva di andare a vivere da lui. Poi un giorno in aeroporto vedo questo e lo riconosco subito dalle braccia. Mi ripetevo ‘eppure è lui, io lo conosco’, mi giro e gli dico ‘ciao io sono Giacomo’, lui mi dice ‘ciao e io sono Fa...’, ho lasciato la tipa che avevo all’epoca e mi sono attaccato a lui», ha raccontato Urtis. Il gieffino ha rivelato molti dettagli su questa relazione: «Insomma questo uomo molto noto era sposato diversi anni fa. Praticamente vivevamo insieme io, lui e la compagna. Lui è molto famoso, non faccio nomi. Però ti dico che a un certo punto l’hanno messo in carcere e quindi nulla. L’ho dovuto lasciare perché aveva da pensare a sé stesso». Ma Giacomo è andato spesso a trovarlo.

La reazione di Sophie

Quando Urtis ha raccontato la verità Sophie Codegoni è impazzita. Giacomo Urtis non ha mai fatto il nome dell’uomo misterioso, ma considerando la reazione e i commenti dell’ex di Uomini e Donne, sembra che si tratti proprio di Fabrizio Corona: «Oh my god! Amo! Giura! Shock!», ha cominciato a esclamare Sophie sentendo la confessione di Giacomo che le ha rivelato di essere stato per anni con Fabrizio Corona, aggiungendo un «Non ne ho mai fatto mistero». La gieffina ha risposto: «Per me sì. Lui diceva sempre ‘Giacomino l’ho conosciuto in aeroporto e da lì l’ho portato a Milano’» Nessun filtro ma non troppi dettagli nelle parole del vippone. Sembra appunto che i due si sarebbero conosciuti qualche anno fa in aeroporto. Urtis sarebbe rimasto dal bel Fabrizio in particolare dal braccio muscoloso e tatuato dell'imprenditore e si sarebbe per questo presentato. In base al racconto di Urtis, i due sarebbero anche andati a vivere insieme, anche se Urtis non aveva intenzione inizialmente di trasferirsi a Milano. «In aeroporto io vedevo questo braccio tatuato e ci siamo presentati e sono andato a vivere con lui. Io non volevo vivere a Milano».

Le dichiarazioni di Urtis

Le parole di Giacomo Urtis, com’è ovvio, hanno scatenato una grande curiosità nella casa. Sophie tra tutti era come una bimba incuriosita al lunapark: «Quando siamo stati a cena lì io vedevo che vi baciavate… ma pensavo fosse una cosa così perché tutti ci baciavamo in bocca… lui dice sempre che ti adora». È a quel punto che Giacomo non si è tirato indietro e ha fatto la scottante confessione: «Io sono uno dei pochi negli anni ad essere sempre rimasto là. Lui è stato l’amore della mia vita». Ma la curiosità della Codegoni non si placa: «Ma erano baci con la lingua? Perché non li ho mai visti?», Urtis lascia sottintendere «eeeeehhh Amoreeeeee».

Il post di Corona

Non si è fatta attendere la reazione di Fabrizio Corona. Una storia Instagram dedicata al chirurgo che recita: «Amore mio grande unico e solo... era un nostro segreto... daiiii». Che sia una conferma o un modo per demonizzare le chiacchiere non lo sappiamo, ma quel che è certo è che tra i due ci sia una grande amicizia.