GF Vip, quel foglio scritto da Nikita e mostrato ad Antonella: si insinua il dubbio sulla nomination

Martedì 3 Gennaio 2023, 08:45 - Ultimo aggiornamento: 09:01

Sta facendo discutere i fan una scena che si è vista nella casa del Grande Fratello Vip al momento delle ultime nomination e che potrebbe sottendere ad accordi presi tra i concorrenti in gioco e, in particolare, tra Antonella e Nikita. Secondo molti, la Pelizon avrebbe mostrato alla coinquilina un foglio di carta da pane con su scritto chiaramente il nome di chi avrebbe nominato. C’è anche chi smentisce questa versione. Fatto sta che la questione sta facendo davvero discutere. Che cosa è successo davvero al momento delle nomination? Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; music: “Dreams” from Bensound.com

