Gf Vip, parte la quarta puntata: chi sarà eliminato tra Davide e Tommaso? La diretta

Venerdì 24 Settembre 2021, 21:44 - Ultimo aggiornamento: 21:49

È iniziata la quarta puntata del Grande Fratello Vip stasera ci sarà la prima eliminazione di questa sesta edizione del reality show. A contendersi la permanenza nella casa sono l'ex attore Davide Silvestri e Tommaso Eletti il giovane uscito da poco da Temptation Island. I 22 concorrenti sono tutti pronti dal salotto della casa più spiata d'Italia alle sorprese che Alfonso Signorini, il conduttore della trasmissione, assieme alle sue due opinioniste, Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, ha riservato per loro.

Gf Vip, la diretta

Ore 21.46 I nervi cominciano a saltare. Le pulizie della casa sono sempre un tasto dolente e tra tutte è Soleil quella a fare meno. Manila Nazzaro e le principesse sono quelle a soffrirne di più.

Ore 21.42 Le opinioniste entrano in studio e Signorini anticipa che arriveranno nello studio anche due opinioniste del popolo: 70 anni ciascuna.

Ore 21.39 Alfonso Signorini lancia l'apertura del programma. La puntata parte con il botto. Per stasera la prima sorpresa è tutta per Tommaso Eletti: fuori dalla porta rossa c'è la sua ex ragazza (tradita dallo stesso a Temptation Island) Valentina Nulli Augusti. Il faccia a faccia sarà da seguire.