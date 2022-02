Gf Vip, stasera il nome del primo finalista: le anticipazioni della quarantesima puntata

Quarantesimo appuntamento con il Gf Vip. Alfonso Signorini con Sonia Bruganelli e Adriana Volpe sono pronti a regalare anche per questa sera emozioni e colpi di scena. l'appuntamento è come sempre alle 21.40 su Canale 5 e stasera scopriremo il nome del primo finalista. A decidere, come sempre, sarà il pubblico a casa che, attraverso il televoto, incoronerà uno tra: Davide Silvestri, Katia Ricciarelli, Manila Nazzaro e Delia Duran; che è finita nel mirino di Jessica Selassiè.

Gf Vip, stasera il nome del primo finalista

La "moglie", o ex (ancora non è dato saperlo), di Alex Belli continua a stare al centro delle dinamiche sia dentro che fuorti la casa di Cinecittà. A non tollerare più l'atteggiamento della modella ora, a parte Soleil Sorge, scende in campo anche Jess, che critica pesantemente l'avvicinamento della venezuelana a Barù. La principessa si è anche dichiarata al nipote di Costantino della Gherardesca ma il gieffino pare non sdegnare neanche Delia e la Selassiè non ci sta. Ma oltre questo la polemica è sul fatto che l'atteggiamento di Delia sarebbe costruito a tavolino per stategie già decise, e anche su questo la Selassiè ha le idee chiare: «Io all'unione di Delia con Sole ci credo poco. È convenienza. Convenienza totale. È la verità. Secondo me per Delia è soltanto strategia. Punto». E in tutto questo caos chi ci guadagna è proprio l'ex di Uomini e Donne: «Sole in cuor suo sa qual è la verità non ci perde nemmeno più tanto tempo a litigare. Le parole lasciano il tempo che trovano. Se lei ha la coscienza pulita per quieto vivere ci passa il tempo. Alla fine Delia è pure simpatica». E nello "scontro" Jessica punta tutto sulla Sorge: «Spero non arrivi in finale non se lo merita" ha confessato Jessica criticando il percorso di Delia al Gf Vip "Fino adesso lei cosa ha raccontato di concreto? Soleil ha raccontato la sua storia, tutti hanno raccontato qualcosa. Sempre sto triangolo. Il matrimonio difficile. Basta. Di cosa stiamo parlando? Allora non è neanche tradimento quello di Alex per quello che dice Delia qui dentro».

Liti in casa

Donne protagoniste indiscusse di questa edizione del reality, anche stasera al centro dell'attenzione le dinamiche tutte rosa all'interno della casa di cinecittà. La casa ormai è divisa: da un lato troviamo Miriana Trevisan e Manila Nazzaro, dall’altro lato Katia Ricciarelli e Soleil Sorge. Le prime difendono le loro scelte come, tra le altre, l’amicizia con Delia Duran e anche la loro partecipazione attiva alle pulizie, le seconde, legate da un'amicizia che sembra indissolubile, non hanno mai tollerato troppo la presenza di Miriana e hanno preso malissimo il “tradimento” di Manila che si è avvicinata sempre più alla moglie di Belli.

Le sorprese

Sempre più tesi i rapporti tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni. Nei giorni scorsi il vippone dopo una lite con l'ex di uomini e Donne è crollato provando a uscire dalla porta rossa, che ha trovato chiusa. Stasera per Basciano entrerà a sorpresa una delle donne più importanti della sua vita: sua sorella e vedremo che succederà perchè la ragazza sono settimane che manifesta disappunto sulla relazione del fratello con la tronista.