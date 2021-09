Gf Vip, la casa accoglie i concorrenti: arrivano le principesse e il siparietto fa già discutere. La diretta

Lunedì 13 Settembre 2021, 21:36 - Ultimo aggiornamento: 23:41

Tutto pronto per la partenza della prima puntata del Grande Fratello Vip, manca veramente una manciata di minuti prima che la casa più spiata di italia riapra le porte.

Il conduttore Alfonso Signorini, non ha lasciato nulla al caso, dal design al cast secondo Signorini questo anno si è puntato al massimo. Saranno due gli appuntamenti settimanali, il lunedì e il venerdì sempre alle 21.30 su canale 5. Il primo appuntamento sarà stasera e bisognerà attendere venerdì 17 settembre per vedere la seconda. 22 Vip sono pronti a varcare la soglia della porta rossa e a far sapere e vedere tutto di se stessi, perchè si sa all'ochhio del Gf nulla sfugge. Al fianco di Alfonso (per la terza volta alla conduzione, una coppia di opinioniste inedita e tutta al femminile che già ha fatto discutere formata da Adriana Volpe e Sonia Bruganelli.

APPROFONDIMENTI TELEVISIONE Gf Vip, ecco chi sono i concorrenti e perché sono... TELEVISIONE Gf Vip, tutti contro Tommaso Eletti: «Diritti delle donne?... L'ATTACCO Gf Vip, Adriana Volpe opinionista, ma l'ex marito Roberto... LA KERMESSE Bagno Vignoni, celebrità stregate dal borgo dei libri: da...

Ore 21.37 Parte il programma Alfonso Signorini emozionato dice: «Questo è un programma magico siamo ansiosi di cominciare. E sapremo emozionarvi ve lo assicuro» e continua «Non esistono vip ma ognuno di noi è una Very Important Peolple».

Ore 21.38 Entra Adriana Volpe in un fasciante abito blu elettrico con spacco e poi arriva anche Sonia Bruganelli in versione bon ton, ma sappiamo che sotto quella gonna al gnocchio il veleno non mancherà.

Ore 21.40 Viene lanciata la presentazione di Katia Ricciarelli. Dopo un lancio con tutta la carriera della ex cantante lei conclude la clip dicendo che sa essere una vipera. Ingresso in blu con tanto di toy boy vestiti di bianco.

Ore 21.46 Katia entra nella casa e la scopriamo con lei: «Coloratissima con divani e letti ovunque. C'è un tavolo pieno di cose straordinarie»

Ore 21.50 Arriva Manuel Bortuzzo: «Sogno un mondo di opportunità per chiunque, devo dimostrare la nostra normalità». Manuel, ex sportivo, è stato vittima di una sparatoria e da allora è su una sedia a rotelle.

ore 22.00 entra Raffaella Fico, un vestito che vestito non è (manca la parte sotto)

Ore 22.15 Entra Aldo Montano, ex atleta

Ore 22.37 Arrivano le principesse. Jessica, Lucrezia detta Lulù e Clarissa Hailé Selassié sono le discendenti dei biblici re Salomone e regina di Saba, pronipoti dell’ultimo imperatore di Etiopia. Un ingresso molto leggero fatto di gridolini e schiamazzi. Ci sarà da ridere, o da piangere.

Ore 22.54 Entra anche Alex Belli che chiarisce subito, di fronte alle tre intraprendenti principesse, che è sposato

Ore 23.13 Arrivano anche il conquistatore ex giornalista Amedeo Goria, che per entrare nella casa ha pure preo una pausa dalla sua giovanissima fidanzata e la giunonica Francesca Cipriani. Che viene lasciata appesa a un'altalena sospesa in aria, e pare rimarrà là fino a venrdì.

Ore 23.20 Tommaso Zorzi, vincitore della scorsa edizione, si aggiunge alle due opinioniste.

Ore 23.35 Alfonso Signorini dopo aver salutato Tommaso Zorzi irrompe nella casa e chiede alla principessa: «Clari c'è qualche bonazzo, tipo Goria ti piace?». Lei senza timori mentre si accarezza i capelli specifica: «Cerco qualcuno della mia età»

Ore 23.37 La Cipriani è ancora appesa all'altalena e aspetta di essere l'inviata del programma, peccato la farà ad alta quota

Ore 23.40 parte il videoclip di Soleil Sorge. Adorata da Adriana Volpe e già entrata nella casa per lasciare il suo ex in diretta tv.

Gf Vip, ecco i concorrenti

Ecco chi sono i 22 concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip Ainett Spephens, Aldo Montano, Alex Belli, Amedeo Goria, Andrea Casalino, Carmen Russo, Clarissa, Jessica e Lucrezia Hailé Selassié, Davide Silvestri, Francesca Cipriani, Gianmaria Antinolfi, Giucas Casella, Jo Squillo, Katia Ricciarelli, Manila Nazzaro, Manuel Bortuzzo, Miriana Trevisan, Nicola Pisu, Raffaella Fico, Samy Youssef, Soleil Anastasia Sorge, Sophie Codegoni e Tommaso Eletti sono pronti a mettersi in gioco al cento per cento per vivere un’esperienza unica. Ad aggiudicarsi la vittoria e il montepremi finale di 100 mila euro (metà andrà in beneficienza) sarà colui o colei che riuscirà a restare il più a lungo possibile nel loft tutto telecamere di Cinecittà, passando indenne a nomination, eliminazioni a sorpresa e agguati di ex pronti a mettere a repentaglo la loro carriera.

Gf Vip, tutti contro Tommaso Eletti: «Diritti delle donne? Si pensa solo all'audience». E Alfonso Signorini già lo "difende"

Ecco dove seguirlo

Oltre alle finestre di day-time su Canale 5 e Italia 1, i telespettatori possono seguire in diretta i protagonisti del reality vip tutti i giorni sui canali free Mediaset Extra (dalle 9.00 alle 6.00 del mattino successivo) e La5 (tutti i giorni dall'una di notte). Inoltre è possibile seguire live le vicende della Casa attraverso l'app Mediaset Infinity e rimanere aggiornati grazie al sito ufficiale grandefratellovip.mediaset.it e ai profili social del programma (Facebook, Twitter, Instagram).

La casa

1.030 mq di open space dedicati ai 22 concorrenti suddivisi in aree sceniche, tecniche e segrete. I vari ambienti della Casa sono stati tutti rinnovati e anche la pianta ha subito alcune modifiche strutturali. Inoltre sono state eliminate tutte le barriere architettoniche. Caratterizzata da colori a contrasto e zone verdi di relax la Casa del Gf Vip sarà dotata, anche quest'anno, di una zona sauna e di un giardino con piscina. Centrale, come sempre, il "Confessionale" con alle pareti le immancabili piramidi rosse a punte nere, ormai immagine simbolo del programma. Non mancheranno le varie "stanze segrete", tematiche e tecnologiche, che verranno svelate nel corso del gioco. Il tema della nuova suite sarà ispirato a una nave da crociera in stile Love Boat e l'ormai noto "tugurio" sarà il motore che renderà periglioso il viaggio dei croceristi. Infine, un mega-occhio di Grande Fratello campeggerà nel living celando un luogo "magico" che sarà teatro di emozioni e sorprese. L'appuntamento bisettimanale, in prima serata il lunedì e il venerdì, sarà in diretta dal Palastudio di Cinecittà, uno spazio di 1.750 mq. Al centro dello studio, una passerella sopraelevata dalla quale, all'occasione, si alzerà un tavolo motorizzato e dotato di un video con touch screen interattivo. In questa postazione Signorini accoglierà il concorrente eliminato di turno. A una delle estremità della passerella ci sarà l'occhio di Grande Fratello Vip, realizzato con video led, che trasmetterà le immagini della regia in collegamento con le telecamere della Casa.