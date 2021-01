Gf Vip, temporale su Roma: la Casa si allaga. Giulia Salemi: «Scappiamo...»

Momenti di sorpresa e apprensione, questa sera, al Grande Fratello Vip, quando un acquazzone si è abbattuto sulla città di Roma. Pioggia, grandine, acqua in quantità. I concorrenti del reality si trovano in veranda a parlare, quando il temporale si abbatte sulla Casa. «Mi sto bagnando, sta entrando l'acqua», dice Andrea Zelletta. «Io ho paura, scappiamo», gli risponde Giulia Salemi. E poi, come se non fosse abbastanza, un colpo di vento apre la porta finestra della casa e fa entrare altra acqua. A quel punto i ragazzi corrono in salotto. «Ma non è che crolla?», si domanda Giulia. Ma Pierpaolo Pretelli, il suo compagno, la rassicura prontamente: «Non crolla, ci bagnamo solo».

