Gf Vip, «Patrizia De Blanck non si lava, lo sanno tutti». Il commento lascia Barbara d'Urso allibita

Commenti al veleno quelli di Andrea Ripa di Meana nei confronti della concorrente della nuova edizione del Grande Fratello Vip, Patrizia de Blanck. Durante lo show pomeridiano di Barbara D'Urso, Domenica Live, il figlio adottivo di Marina Ripa di Meana, che si dichiara amico della contessa, ha rivelato un segreto che definisce "choc". «Ho visto che quest’anno al Grande Fratello Vip hanno messo una grande lavatrice, evidentemente qualche autrice che conosce bene la Contessa sa che non si lava. Un giorno la butteranno dentro per farle fare una centrifuga».

Brabra D'Urso, vuole vederci chiaro e incalza il suo ospite: «Come, non si lava?». E lui spiega: «Patrizia si lava poco a Roma lo sanno tutti». La conferma arriva da Serena Grandi: «Ho fatto con lei un reality per tre mesi. Diciamo che Patrizia non è incline a fare la doccia tutti i giorni. A Roma lo sanno tutti». A chiudere il "capitolo" De Blanck è l'ingresso di Cristiano Malgioglio che la contessa ha detto di aver sognato. «Era tutta sudata dopo quel sogno - afferma Malgioglio, ridendo - Per la doccia, ci penso io: entro nella casa e gliela faccio».



