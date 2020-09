Gf Vip, Patrizia De Blanck furiosa con la produzione: «Siete degli str...». Poi la scoperta

Patrizia De Blanck furiosa con la produzione del Grande Fratello Vip. Ieri pomeriggio la contessa è andata su tutte le furie recandosi in confessionale convinta che le avessero rubato i vestiti e iniziando a lanciare imprecazioni indirizzate ai produttori e agli altri concorrenti. «Venerdì c'è la puntata, vogliono che vada con il c... di fuori? Ho solo una maglia...».

La contessa in realtà è ignara che il "furto" di vestiti è uno scherzo organizzato da due dei suoi coinquilini, Tommaso Zorzi e Pierpaolo Pretelli. I due hanno nascosto in magazzino il carrello con tutti i suoi vestiti lasciandole solo una blusa. Quando la contessa si è accorta della scomparsa di tutto il suo vestiario, i coinquilini le hanno raccontato che era stata la produzione a portar via tutto. Da lì è partito il putiferio. Gli organizzatori dello scherzo hanno reso il tutto più credibile aggiungendo che la produzione aveva spostato anche le loro cose mischiando persino la biancheria intima.

La De Blank va in confessionale convinta che le abbiano rubato i vestiti e insulta tutti ma sono stati Zorzi e Pretelli #GFVIP pic.twitter.com/bJCHhTanC7 — gnu stefani ⁷💥🏳️‍🌈 (@gnustefani) September 17, 2020

I ragazzi della Casa hanno poi rivelato che dietro la scomparsa dei vestiti della De Blanck c'erano loro. «Siete degli str.... Vaff...», questa la reazione della contessa quando ha capito che si trattava di uno scherzo, rivolta agli organizzatori del "colpaccio". «Io non so chi vi dirige nelle cose, ma sarà un demente», chiosa la contessa.