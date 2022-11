GF Vip, papà Fiordelisi approva il fidanzato della figlia Antonella: «Fidati di Edoardo»

«Mio padre è l’unico uomo della mia vita. Mi ha sempre appoggiato in tutto, mi ha sempre accompagnato ovunque. Un uomo che mi ama follemente». Antonella Fiordelisi parla così di suo padre Stefano che all'improvviso appare nel giardino della Casa del GF Vip.

«Non mi perdo un secondo di te. Ti guardo con mamma tutti i pomeriggi. TI ho visto tra alti e bassi. E qualche basso potevi anche evitarlo. Ti ho sempre detto di evitare delle persone e non mi hai mai ascoltato. Ora ti dico di crederci in questa storia, di non frenarti per la solita paura: Edoardo è una persona di spessore. Credici, non aver paura questa volta. Ti devi fidare di mamma e papà. Hai fatto qualcosa con Edoardo che ci ha fatto un po’ arrabbiare. Forse avevi timore di avvicinarti un po’ troppo a lui. Ora però non tornare indietro».

Parole che colpiscono Antonella, emozionata nel rivedere il padre: «Non mi aspettavo l’approvazione di mio padre. Ora sarò più buona con Edo».

Prima di incontrare anche Edoardo, Stefano Fiordelisi, parla ancora del rapporto di sua figlia: «Edoardo è la persona giusta per te, ti tranquillizza. Con te amore mio ci vuole tanta pazienza…»

Edoardo non può far altro che ringraziare e incrociare le dita: «Mi hanno colpito le sue parole. Parole che non mi ha detto nemmeno mio padre».