Grande Fratello Vip 2020, Paola Di Benedetto racconta il tradimento di Fede: «Non mangiavo più»

Grande Fratello Vip 2020, Paola Di Benedetto parla del dolore provato dopo il tradimento del suo Federico: «Non mangiavo più» . Della crisi tra Paola di Benedetto e Federico del duo Benji e Fede si sa quasi tutto, l'ex madre natura non ne ha mai parlato volentieri, ma nella casa del Grande Fratello si è aperta ed ha raccontato tutto il suo dolore.

Paola Di Benedetto ha raccontato nel confessionale del Grande Fratello Vip 2020 uno dei momenti di grande dolore della sua giovane vita, ovvero quando ha scoperto del tradimento del suo fidanzato Federico del duo di Benji e Fede: «Il momento più brutto della mia vita. Non mangiavo più, ad un certo punto sono venuti i miei genitori a dirmi adesso ti siedi e mangi. Volevo chiudere tutto, gli ho detto che non doveva più parlarmi. Poi, quando è scesa la rabbia, ho pensato perché devo perdere un amore così?».

Alfonso Signorini le chiede cosa ha provato in quei momenti e Paola risponde con grande maturità: «Quando si ha una storia d'amore o un rapporto vero, non sempre tutto può essere rose e fiori. Io ho fatto un po' come Serena e Pago, accumuli delle cose e poi esplodi e avviene questa rottura. È stato un tassello in più per la mia crescita e la mia persona. In amore ci vuole coraggio, sempre, mettere da parte l'orgoglio e fare il primo passo».

