GF VIP, Oriana zittisce Onestini su Daniele: quella frase che non gli ha mai detto apertamente

Giovedì 2 Febbraio 2023, 10:42

Va in scena un momento divertente al Grande Fratello Vip, con Luca Onestini che ha preso un po’ in giro Oriana Marzoli per i suoi atteggiamenti nei confronti di Daniele Dal Moro. Il concorrente del reality show di Casa Mediaset ha messo in luce il rapporto strano che c’è tra la coinquilina sudamericana e l’ex tronista, che ha appellato come “il tuo fidanzato”. La reazione di Oriana non si è fatta certo attendere, anzi. Ma come mai sarà scattata così nei confronti di Onestini? Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; music: “Funday” from Bensound.com

