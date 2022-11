Gf Vip, Oriana sbotta con gli autori dopo la puntata: c'entrano Antonino Spinalbese e Daniele Dal Moro

Venerdì 11 Novembre 2022, 09:22

Nella notte, dopo la puntata del GF Vip di giovedì scorso, Oriana Marzoli è sbottata con Antonella Fiordelisi ma non per qualcosa che ha fatto la schermitrice, piuttosto per via di quello che le hanno detto gli autori prima dell’inizio del serale stesso. A quanto pare, la produzione starebbe cercando di creare a tutti i costi un flirt, una storia d’amore, qualcosa di tenero tra lei e uno tra Antonino Spinalbese e Daniele Dal Moro. Inutile dire che la concorrente non ne può già più di questo atteggiamento e sembra arrivata praticamente ad un passo dallo sbrocco totale. Ma cosa avrà mai rivelato ad Antonella?

