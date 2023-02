Gf Vip, Oriana rischia la squalifica: «Frase da brividi su Antonella e Martina». Ecco cosa ha detto

Giovedì 9 Febbraio 2023, 09:01

Sono tanti i telespettatori del Grande Fratello Vip che chiedono che siano presi provvedimenti nei confronti di Oriana Marzoli, soprattutto dopo la frase da brividi che ha pronunciato nei confronti di Antonella Fiordelisi e Martina Nasoni. La concorrente venezuelana è stata fin dal suo ingresso in gioco una tipa molto fuori dalle righe... ma sono ammissibili parole come queste? Si può dire un "vorrei ammazzarle" nei confronti di altre due persone senza che ci sia un intervento della produzione? E davvero Oriana adesso rischia la squalifica? Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; music: “Moose” from Bensound.com

