Gf Vip, Oriana trascina Antonino in bagno: il flirt bloccato dalla regia? Cosa è successo

Mercoledì 16 Novembre 2022, 11:45

Al Gf Vip, superata la difficoltà dettata dal Covid e dal contagio di alcuni concorrenti, ora isolati, continuano i flirt e gli avvicinamenti tra alcuni "vipponi". Tra Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli, infatti, sembra esserci qualcosa di più e molto probabilmente se n'è accorta anche la regia del reality. Subito dopo l'ultima diretta, Oriana ha trascinato Antonino in bagno per dirgli qualcosa privatamente ma la stanza era occupata da Luca Salatino.

Gf Vip, Oriana trascina Antonino in bagno

Immediatamente, la regia ha richiamato tutti e tre spezzando sul nascere il discorso, e invitandoli ad entrare in bagno solo uno alla volta. Antonino e Oriana hanno comunque trovato il modo di appartarsi e baciarsi di nascosto: il loro primo bacio è avvenuto dietro la tenda del confessionale, lontano, se così si può dire, dall'occhio della telecamera. Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; music: “Summer” from Bensound.com

