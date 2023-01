Gf Vip, Oriana Marzoli e la scena imbarazzante con Luca Onestini

Venerdì 27 Gennaio 2023, 09:08

Al Grande Fratello Vip, i telespettatori hanno assistito a un momento un po’ strano tra Oriana e Luca. La concorrente di origine venezuelana, infatti, sempre vicina all’ex tronista, ad un certo punto gli si è praticamente sdraiata addosso, poggiandosi con la testa sulle sue gambe. Fin qui nulla di strano, se non fosse che i telespettatori hanno notato sia l’imbarazzo di Luca Onestini che qualche piccola incoerenza da parte della stessa Oriana, che poco prima aveva detto qualcosa contro questo tipo di atteggiamenti. Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; music: “Cute” from Bensound.com

