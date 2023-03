Gf Vip, Oriana Marzoli lo fa con i tacchi a spillo: Alberto De Pisis sorpreso quando la vede così

Venerdì 31 Marzo 2023, 12:23

A poche ore dalla semifinale, i concorrenti rimasti in gara nella casa del Gf Vip si preparano per una delle ultime dirette. C'è chi cucina, chi pensa a cosa indosserà in puntata e poi c'è Oriana, che a tarda sera è stata sorpresa dalle telecamere passare il mocio in cucina con tanto di tacchi a spillo. Persino Alberto De Pisis, anche lui di passaggio in cucina, è rimasto colpito dalla scena di Oriana intenta a pulire vestita in quel modo. "Questa iniziativa che hai preso questa sera mi fa impazzire, devo dire la verità" ha detto Alberto. "Quando la chiamano per pulire, lo fa praticamente sempre, molto più della media delle persone passate da quella casa" ha scritto un utente su Twitter.

Foto: per gentile concessione dell'ufficio stampa Endemol Shine Italy Music: "Moose" from Bensound.com

