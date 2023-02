Gf Vip, Oriana Marzoli svela il cachet di Daniele Dal Moro: «Tutti questi soldi per dormire?». Ecco l'importo

Giovedì 9 Febbraio 2023, 08:57

Durante la notte di lunedì, dopo la classica puntata in diretta del GF VIP, Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro sono stati protagonisti di una forte lite. Oriana si è isolata con Luca Onestini ed è esplosa di rabbia: ha iniziato a gridare e insultare Daniele in spagnolo. Inoltre, ha anche rivelato in quanto Daniele stesse guadagnando al reality. Ha dichiarato che, mentre lei aveva lavorato duramente per "costruire una nave spaziale", lui stava prendendo "8.000 euro al mese, tutti questi soldi per dormire e farsi i riposini?" Oriana ha anche espresso la sua frustrazione nei confronti del fatto che Daniele non la stia trattando come dovrebbe, nonostante lei non abbia fatto nulla di male, dei suoi sentimenti contrastanti e del fatto di essere sotto lo sguardo costante di persone che la criticano. Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy, music: “Moose” from Bensound.com

LEGGI ANCHE:-- Oriana svela cosa ha fatto Antonino quando è uscito dal GF Vip per curarsi: 'adesso lo dico, non me ne frego niente'