GF VIP, Oriana censurata sulla frase della penale che deve pagare Antonino. Cosa ha detto

Venerdì 10 Febbraio 2023, 11:29

Nella casa del GF Vip, Oriana Marzoli ha mostrato un certo rancore nei confronti di Antonino Spinalbese, con cui, all'inizio, era nata una frequentazione. La storia è naufragata ben presto per volere di Antonino e, nonostante Oriana abbia dimostrato di voler andare avanti e provare a frequentare Daniele Dal Moro, non si è lasciata del tutto alle spalle la situazione. Questo è quello che emerge da una chiacchierata che la ragazza ha avuto proprio con Daniele, in cui la si sente dire: "Lo vedo che è morto in questo reality adesso, si annoia da morire e se ne vuole andare: allora vai e paga, voglio vedere che se ne va pagando la penale, non in nomination". Immediatamente, la regia del GF VIP è sembrata pronta per censurare le parole di Oriana, abbassando il volume dei microfoni. Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy, Music: "Summer" from Bensound.com

