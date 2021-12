Gf Vip, Aldo replica a Soleil: «A te piace creare discussioni». Poi interviene la moglie, Olga Plachina: «Devi rimanere e vincere»

La festa di sabato sera oltre a far accendere la passione nella casa del Gf Vip, ha anche creato l'occasione di confronto tra Aldo Montano e Soleil Sorge. Stasera Alfonso Signorini ha fatto rivedere ai vipponi dello scontro tra i due durante il party. Biagio aveva dato ad Aldo della "Svizzera" perchè non prende mai posizione, termine piaciuto molto all'influencer che se lo è rigiocato subito dopo il secondo bicchierino bevuto al saturday night per dirgli quello che pensa di lui. «Qui dentro non rappresenti l'Italia che è verace sei la Svizzera che non si espone. Ma Aldo pacatamente risponde: «No io non mi vado a scontrare con le persone»

GF Vip, Lulù “caccia” in malo modo Aldo. Manuel sbotta: «Ma che vuoi? Non rompere»

Gf Vip, lo scontro Aldo Soleil

Aldo è quindi accusato da diversi concorrenti di essere troppo controllato nelle sue reazioni e Alfonso chiede al campione se questo discorso lo infastidisce.

«Mi da fastidio perchè non sono mai passato per neutrale. Ho fatto tante battaglie e qualcuna l'ho vinta. Io non mi metto in mezzo alle discussioni ad alcuni piace mettersi in mezzo tipo a Soleil. Io so difendermi e lo faccio se ne vale la pena»

La mistery room però vuole essere accesa da Signorini che incalza su Soleil: «Perchè non lo consideri un uomo di carattere?»

Sembra volersi controllare l'ex corteggiatrice scoperta da maria De Filippi: «Io stimo il tuo aplombe però credo che un uomo abbia delle posizioni spesso come concorrente qua dentro ti ho visto mantenere neutralità per scelta caratteriale ma a me sei piaciuto in alcune occasioni quando rimane in silenzio non mi piaci. Ho apprezzato anche quando hai detto che tra noi non ci sarà mai un rapporto. Anche nell'esposizione si può mantenere un aplombe»

La chiacchere continua ma la lite non scatta e Alfonso decide di chiuderla qua, con un'aria poco soddisfatta.

Gf Vip, Olga Plachina e le parole per Aldo Montano: «Vai avanti così e divertiti anche con le ragazze, ma stai attento...»

Olga Plachina e la sorpresa ad Aldo

Ma poi Ad aldo arriva una sorpresa dalla freddissima Siberia. Un messaggio d'amore da parte della moglie Olga Plachina.

«Amore mio dire che mi manchi è dire nulla. Mi stai dimostrando quanto sei speciale non solo per me ma per tutti gli italiani continua a fare vedere semplicità amicizia amore noi stiamo bene e tifiamo per te perchè sei un vero signore. Dire che ti amo è poco». E lo incoaggia a rimanere. «Voglio che vinci il programma»

I valori che l'ex schermitore sta portando nella casa sono segni importanti

«Tu sei un grande campione e un grande uomo. Grazie davvero»