Gf Vip, Davide Silvestri e Tommaso Eletti in nomination: chi sarà il primo eliminato?

Martedì 21 Settembre 2021, 01:29

Quasi sulla chiusura della terza puntata Alfonso Signorini entra nella casa del Gf Vip per comunicare ai ragazzi chi è finito in nomination. Il primo ad andarci in via direttissima senza passare dal via è Tommaso Eletti, che reduce dalla sconfitta della scorsa settimana contro Francesca Cipriani ha conquistato il podio.

Venerdì sarà il giorno in cui uscirà il primo dei 22 concorrenti entrati nella casa. Il secondo nominato è stato Davide Silvestri. L'ex attore e ora produttore di birra artigianale, nonostante la sua simpatia, è stato votato dai suoi coinquilini e dovrà lottare contro Tommaso.

Gf Vip, chi sarà il primo eliminato?

Tra i due sembra facile pensare che se Tommaso non darà una sterzata alla sua permanenza nella casa, Davide potrebbe salvarsi. Ma si sà a decidere è il pubblico e le dinamiche nel Gf Vip si basano sull'instabilità quindi i colpi di scena potrebbero essere tantissimi.

Gf Vip, Francesca Cipriani è salva: Tommaso Eletti eliminato (ma questa sera non esce nessuno)

L'appuntamento è per venerdì 24 settembre alle ore 21.40 per scoprire chi sarà il primo eliminato di questa edizione del Gf Vip.