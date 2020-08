Gf Vip, il cast dei concorrenti: da Elisabetta Gregoraci a Flavia Vento e Paolo Brosio

Torna il Grande Fratello Vip su Mediaset e ci sono le prime indiscrezioni sul cast della quinta edizione: ecco tutti i nomi dei vip che entreranno nella casa più spiata d'Italia. E ci sono clamorose novità con vip decisamente a sorpresa.

Ildella quinta edizione del Gf Vip , come riporta il sito comingsoon.it, prende forma e la lista dei concorrenti con i nomi comincia a formarsi. Personaggi noti e meno noti che trascorreranno diversi mesi di reclusione nella casa di Cinecittà a, si allunga di giorno in giorno. Per ora sono quattordici i Vip che prenderanno parte al reality show di Canale 5.