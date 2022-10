GF Vip, Nikita Pelizon vede gli angeli sulla mozzarella: la surreale scena con Pamela Prati

Venerdì 7 Ottobre 2022, 13:19

Da quando è entrata nella casa del Gf Vip, Nikita Pelizon ha fatto delle affermazioni un po’ strane sugli angeli. La concorrente ha infatti più volte affermato di parlare con gli angeli, di vederli e di credere molto in loro. Mentre nei giorni scorsi la questione sembrava essere piuttosto sotto controllo e abbastanza limitata, nella notte ha fatto rimanere di stucco tutti i telespettatori fermi a seguire la diretta. Infatti, mentre Pamela Prati stava riponendo una confezione di mozzarella nel frigorifero, Nikita gliela ha tolta di mano lasciando completamente sbigottita la storica primadonna del Bagaglino quando ha cominciato a parlare di “angeli sulla mozzarella”. Un momento estremamente surreale, quello vissuto nella casa, che ha subito catturato l’attenzione di tutti. Ma davvero Nikita Pelizon ha visto gli angeli sulla mozzarella?

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; music: “Summer” from Bensound.com

