Gf Vip, lo scherzo di Nikita Pelizon ad Edoardo Tavassi: lui si vendica

Giovedì 30 Marzo 2023, 12:04

Nella casa del GF VIP, gli animi tra i finalisti appaiono più sereni e distesi, tanto che Nikita Pelizon ha deciso di fare un piccolo scherzo a Edoardo Tavassi. I due erano nella zona del bagno e mentre Nikita era nella vasca da bagno, Edoardo ha aperto improvvisamente l'acqua fredda per darle "fastidio". Lei, di tutta risposta, ha pensato di bagnare improvvisamente Edoardo con il doccino. La reazione è stata naturalmente esilarante. "Sta pensando a come vendicarsi!" ha aggiunto Micol, dopo aver visto Edoardo pensare tra sé e sé. E, infatti, poco dopo, lui è ritornato con maionese e ketchup, che ha riversato sulla testa di Nikita e nell'acqua della vasca. "Se fossero stati tutti più veri, spontanei e meno strateghi dall'inizio sarebbe stato un bellissimo GF fatto da episodi come questo di sano divertimento" ha scritto un utente su Twitter.

