Gf Vip, silenzio sulla morte di Costanzo. Lo sfogo dell'ex vippone Davide Donadei: «Perché non ce lo hanno detto? Molti di noi sono lì grazie alla De Filippi»

Rabbia e sconforto per Davide Donadei per una decisione presa dal Gf Vip. Reduce dall’esperienza nel reality condotto da Alfonso Signorini l'ex vippone parla con “Superguidatv”, e racconta di come un scelta degli autori del programma Mediaset lo abbia fatto soffrire. Come tutti sanno il 24 febbraio 2023 Maurizio Costanzo è morto. Si lo sanno tutti, tranne i conquilini del loft di Cinecittà, perchè a loro la produzione ha deciso di non comunicarlo.

Maurizio Costanzo, Mara Venier si commuove: «Lui e Maria? Un rapporto come quello tra me e mio marito»

Morte di Costanzo nascosta al Gf Vip, la rabbia dell'ex vippone

Ai Vipponi insomma questa notizia non è mai stata comunicata, come successe gli scorsi anni per altri personaggi famosi scomparsi. Eppure a donadei questa decisione non è andata giù. Lui d'altronde, ristoratore pugliese, è diventato celebre al pubblico grazie a Uomini e Donne. E per lui la crew di Maria De Filippi è una vera e propria famiglia.

Maurizio Costanzo come è morto? «Era ricoverato da una settimana», Maria De Filippi fece una rivelazione in tv

Le parole di Donadei

«La redazione di Uomini è Donne è come una famiglia per me. Quando ho saputo di Maurizio Costanzo, mi sono domandato: perchè non hanno detto nulla? In puntata sicuramente una frase rivolta a Maria ci sarebbe stata, visto anche i rapporti di molti di noi con i suoi programmi. Tanta gente se è lì deve dire grazie a Maria. Mi è dispiaciuto molto».