Gf Vip, Miriana Trevisan ha scaricato Biagio D'Anelli? Stasera la verità. Le anticipazioni

Penultima puntata del Gf Vip. Stasera alle 21.40 su Canale 5 torna il reality condotto da Alfonso Signorini con l'aiuto di Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. La serata sarà piena di colpi di scena. Primi tra tutti il rientro nella casa delle ultime due eliminate: Soleil Sorge e Miriana Trevisan. L'ex di Non è la Rai potrà incontrare Biagio d'Anelli e potrà spiegare anche al pubblico i motivi che l'hanno portata a decidere di chiudere la relazione con lui. Stasera sarà svelato anche il nome del quarto finalista che raggiungerà sul podio Lulù, Delia e Davide.

Gf Vip, il ritorno di Miriana e Soleil

Lunedì Miriana è uscita e appena ha visto Biagio si sono abbracciati e baciati. Nonostante la reunion sia parsa piuttosto fredda, i fan erano convinti che i due avrebbero iniziato subito a frequentarsi al di fuori. Ma sembrerebbe che così non è. Miriana non ha ancora rotto il silenzio sulla questione, e lo farà questa sera. Torna finalmente anche Soleil che dopo lìeliminazione flash della scorsa puntata non ha ancora avuto modo neanche di rientrare in studio. L'influencer parlerà anche della proposta di Barbara D'Urso di diventare giudice de La Pupa e Il Secchione.

Jess e Barù a che punto stanno?

Un blocco del programma sarà dedicato al rapporto tra Jessica Selassiè e Barù. Gli alti e bassi continuano tra i due nobili. E c'è chi ipotizza che tra i due ci sia solo un gioco finalizzato a rimanere di più nella casa.

Doppia eliminazione

Stasera doppia eliminazione, innanzitutto scopriremo chi tra Manila e Barù dovrà lasciare il loft di Cinecittà e poi ci sarà anche il televoto flash che decreterà l’eliminazine di un altro vippone.