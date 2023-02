Gf Vip, l'imitazione di Milena Miconi intristisce Nikita Pelizon: Sara Altobello interviene

Venerdì 3 Febbraio 2023, 11:57

Nella casa del Gf Vip, i concorrenti sono stati messi alla prova attraverso un gioco di imitazioni. Poco dopo, Nikita Pelizon è apparsa un po' incupita ma l'unica ad essersi accorta che la ragazza è sembrata rimanerci male è stata Sara Altobello. Sara, infatti, si è avvicinata a Nikita per provare a capire a cosa stesse pensando dopo la sua imitazione fatta da Milena e provare a strappargli un sorriso. «Sara si è accorta che non è stato carino e ci è rimasta male», «Sara è un po' una banderuola ma capisce certe cose», «Sara la sto molto rivalutando è molto empatica, mi piace vicino a Nikita e Antonella, le sta supportando entrambe»" hanno commentato alcuni su Twitter. Sui social c'è anche chi ha notato il comportamento assente di Antonella nei confronti dell'amica Nikita: «Antonella la scorsa settimana nel vedere questa aberrante scenetta di Milena avrebbe urlato al bullismo». photo: per gentile concessione dell'ufficio stampa Endemol Shine Italy Music: "Moose" from Bensound.com

GfVip, Nikita lo ha detto durante l'imitazione di Milena: ai fan non sono sfuggite queste parole