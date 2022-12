Gf Vip, Micol Incorvaia e la "situazione" con Edoardo Tavassi: Oriana Marzoli si scusa

Giovedì 22 Dicembre 2022, 11:53

Momento di imbarazzo al GF Vip, dove gli Incorvassi stavano un po’ appartati in intimità ed è arrivata di botto Oriana ad aprire la porta, trovandoli in una posizione decisamente imbarazzante. Ancora di più lo è stato però la reazione di Micol Incorvaia che, molto timida, ha provato a giustificare quel momento di palese passione con Edoardo. Ne è venuto fuori un momento un po’ cringe ma anche parecchio divertente. Ma cosa sarà mai successo tra le mura della casa più spiata d’Italia? Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; music: “Buddy” from Bensound.com

