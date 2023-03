Gf Vip, Micol Incorvaia imbarazzata per Edoardo: lei non capisce la domanda di Oriana e fa una gaffe

Giovedì 9 Marzo 2023, 11:13

Nella casa del GF VIP, le ragazze hanno deciso di farsi alcune confidenze relative alle storie d'amore intraprese durante il reality. Micol Incorvaia ha però frainteso la domanda di Antonella Fiordelisi che voleva sapere quante volte si fosse ritrovata in intimità con Edoardo Donnamaria (dato che qualche anno fa avevano iniziato una relazione, naufragata dopo qualche mese). Lei però non ha capito, pensando di dover rispondere su quante volte fosse andata a letto con Edoardo Tavassi da quando hanno iniziato una relazione nella casa di Cinecittà. "Non ci interessa di Tavassi, ci interessa di Donnamaria!" l'hanno esortata le altre ragazze, tra cui Oriana. Foto: per gentile concessione dell'ufficio stampa Endemol Shine Italy Music: "Summer" from Bensound.com

