Gf Vip, Martina Nasoni vuole baciare Daniele Dal Moro: lo stratagemma organizzato con Alberto De Pisis

Martedì 14 Febbraio 2023, 12:45

Nella casa del GF Vip, l'ingresso di Martina Nasoni, ex fidanzata di Daniele Dal Moro, ha creato non pochi malumori, considerando la storia d'amore appena sbocciata con Oriana Marzoli. A essere poco chiare sono le intenzioni di Martina, che ha più volte specificato di non essere entrata nella casa per riconquistarlo. Tuttavia, Martina e Alberto sono stati sorpresi dalle telecamere a sistemare le carte del gioco in modo che Daniele dovesse baciare proprio la sua ex fidanzata. Poco dopo, durante lo svolgimento della prova, i due hanno negato ogni accusa nei loro confronti, soprattutto quelle da parte di Oriana, che ha subito pensato che si trattasse di un inganno. "Se Martina dice di non essere entrata per Daniele e dice di non essere più interessata a lui, perché ha messo le carte in modo che lei potesse baciare Daniele?" ha twittato un utente. Photo Credits: Kikapress music: “Summer” from Bensound.com

LEGGI ANCHE:-- Daniele lo svela a Oriana: la cosa gravissima successa mentre era fidanzato con Martina. Cosa ha raccontato che nessuno poteva immaginare