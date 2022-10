GF Vip, Marco Bellavia cancella quei tweet su Elenoire Ferruzzi squalificata: cosa c'è dietro?

Giovedì 27 Ottobre 2022, 09:16

Nei giorni scorsi si è discusso molto dell’atteggiamento che, nella casa del Grande Fratello Vip 7, Elenoire Ferruzzi ha ormai costantemente assunto nei confronti di Nikita Pelizon. Dalla vicenda dello sputo agli insulti sul naso “alla Pippo Franco” fino alle accuse di “portare sfiga”, Elenoire si è comportata malissimo con la coinquilina, tanto che in molti hanno cominciato a chiedere provvedimenti. Tra loro anche Marco Bellavia, che ha lasciato il reality show proprio per il bullismo subito. Tuttavia, dopo aver twittato due messaggi che chiedevano l’espulsione della Ferruzzi, l’ex conduttore di Bim Bum Bam li ha eliminati. C’è chi lo accusa di voler “insabbiare” le prove dopo essere stato contattato dalla produzione… ma cosa sarà mai successo? Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; music: “Summer” from Bensound.com

