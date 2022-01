Mercoledì 5 Gennaio 2022, 12:05

Al Grande Fratello VIP, Katia Ricciarelli ha offeso pesantemente Lulù Selassié. Quest’ultima ha raccontato tutto a Manuel insieme a Jessica, causando la reazione sdegnata di Bortuzzo. Ecco come ha reagito alle parole della soprano. foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; music: "Moose" from Bensound.com