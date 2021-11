Gf Vip, Lulù chiama Bortuzzo «motherfu**er» e la mamma si indigna: «Lo dissero anche prima di sparargli»

Dopo gli alti e bassi delle scorse settimane, Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè sembrano aver finalmente trovato un equilibrio. I due giovani, tuttavia, hanno dovuto fronteggiare una nuova bufera nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip, stavolta giunta direttamente dall'esterno della casa. A scatenarla è stata Rossella Corona, la mamma di Manuel Bortuzzo, che ha scritto una lettera al figlio in cui attacca Lulù. ll motivo? Una parola usata dalla ragazza nei giorni scorsi riferendosi a Manuel: «Motherfu**er». Si tratta di un'espressione dello slang americano che significa - grossomodo - qualcosa come «figlio di buona donna», con un'accezione più che scherzosa che offensiva.

Manuel Bortuzzo, la lettera di mamma Rossella Corona

A tal proposito la mamma di Manuel ha scritto al figlio una lettera, letta nel corso dell'ultima puntata del Gf Vip: «Ti seguo sempre e ti stai dimostrando forte e indipendente. Sappiamo quanto per te siano importanti i tuoi spazi e quanto non ami quando ti vengono tolti. C'è qualcuno che non riesce proprio a rispettarli (Lulù, ndr). È stato infranto il tuo spazio personale nella tua stanza quando non c'eri. Chi ti ama non si comporta così, tu hai bisogno dei tuoi spazi. Quelle parole che ha detto Lulù, le ha dette anche chi ti ha sparato. Le parole in italiano o in inglese possono ferire anche chi ti sta accanto. Riconosci chi è sempre gentile con te e chi merita di starti vicino, che si tratti di amore o amicizia».

La parola «motherfu**er» e le scuse di Lulù

La parola a cui fa riferimento la mamma di Manuel è proprio l'esclamazione di Lulù: «Motherfu**er». La ragazza ha spiegato che nello slang americano quell'espressione ha un'accezione non offensiva, ma scherzosa. Tuttavia Bortuzzo ha confermato quanto rivelato da Rossella Corona: «L'ultimo ricordo prima del buio sono state quelle parole. Io e mamma abbiamo un rapporto più fisico che di parole, posso solo dirle che la amo tanto». Il giovane ha comunque specificato di non essersi sentito offeso da Lulù e di aver compreso il senso quella espressione. La ragazza, dal canto suo, ha voluto comunque scusarsi.