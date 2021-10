Martedì 26 Ottobre 2021, 10:59

Un gesto di Manuel, avvenuto durante l'ultima puntata del GfVip nei confronti di Lulù, ha spiazzato tutti. Riavvicinamento in corso? Foto: Ufficio Stampa Mediaset Music: "Summer" from Bensound.com

LEGGI ANCHE:– GFVip, Lulù arrabbiata perchè non ha baciato Manuel? Ecco cosa dice dopo il kiss freeze