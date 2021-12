Gf Vip, Manuel si dichiara a Lulù: «Ti amo». Il messaggio di Signorini è un ringraziamento speciale

«Fuori di qui non ti lascio un attimo. Le emozioni che mi fa provare sono troppo forti». Sembrava fosse naufragato invece era solo arenato, l'amore tra Lulù Selassiè e Manuel Bortuzzo è scoppiato. Dopo nomination, insulti e litigi i due vipponi del Gf Vip si sono dichiarati amore. Un massaggio ha aiutato e sbloccato la situazione e da lì i due non si sono più staccati. «Abbiamo impiegato tanto tempo per comprenderci davvero. Adesso però ci rispettiamo a vicenda e siamo sereni insieme. La cosa più bella è che nonostante tutto tu sei ancora qui con me adesso. Forse se ti fossi stato più vicino in alcuni tuoi momenti di debolezza, non avresti avuto i tuoi crolli, quindi mi pento. Se fossi stato vicino a te non penso che avresti avuto quelle reazioni con Maria. […] Sappi che appena uscirai ti sequestrerò. Vabbè, all’inizio ti lascio un po’ per gli amici e anche per la tua famiglia, poi però sarai mia sappilo». Bortuzzo ha suonato un brano di Ultimo "Io vorrei solanto amarti... ”dedicandolo a Lulù: «Tieniti a mente questa canzone» le ha detto. «Comunque vada, con te sempre, ti amo», ha dichiarato Lulù e Manuel ha risposto con un: «Ti amo anche io piccola».

Gf Vip, notte di passione tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè: la reazione (incredula) di Aldo Montano

Gf Vip, Signorini ringrazia Manuel

Alfonso Signorini è tornato sull'argomento dedicandogli dei minuti da soli nella Love Boat: «“Io non lo amo, non mi interessa più” Lulù a quelle parole nessuno ci ha credutonessuno, ma la vera novità sono gli occhi di Manu che sono davvero cambiati». Manuel, si è finalmente reso conto di provare amore nei confronti della giovane principessa dopo una serie di allontanamenti, riavvicinamenti e parole urlatele molto dure.

Ma stasera è tutto diverso: «Siete belli perchè ci fate credere nell'amore. L'amore esiste».

E poi ancora una volta Signorini ringrazia l'ex nuotatore: «Ci hai insegnato a rispettare i tempi dell'amore. Grazie»

La Selassiè ha gli occhi che le brillano. «Sono felicissima e forse è meglio che è successo piano piano. Non mi sarei mai aspettata di trovare l'amore qui»