Gf Vip, l'errore di Manila con la tisana di Soleil: cosa notano gli utenti che non va bene

Soleil Sorge si prepara una tisana e Manila Nazzaro svuota la tazza. Tragedia al Gf Vip. L'ex Miss Italia credeva infatti che nel contenitore ci fosse dell'olio e quindi ha chiesto a Giacomo Urtis di gettarlo nel water. Ma questa cosa non si fa. E gli utenti, a cui non sfugge nulla, sono subito scesi in campo per difendere l'ambiente. L'olio difatti come si sa andrebbe gettato nel contenitore apposito e mai nel water o nel lavandino proprio perchè è un alimento altamente inquinante.

