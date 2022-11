Gf Vip, le parole di Luciano Punzo sconvolgono il web: «La mia bisnonna veniva picchiata dal marito, quello era amore vero»

Luciano Punzo dopo Temptation Island approda al Gf Vip e fa già discutere. L'ex tentatore nella casa di Cinecittà si è voluto addentrare in un discorso sul vero amore, peccato che poi si sia trovato in un labirinto senza uscita. Anzi a dirla tutta ha trovato solo porte in faccia degli utenti social.

Gf Vip, bufera su Luciano Punzo

Luciano ha ricordato il matrimonio dei suoi bisnonni, raccontando che i suoi parenti si amavano molto. Ha parlato della volontà dello stare insieme che caratterizzava gli anni passati, dell'accettazione del compromesso e della volontà di tenere unita la famiglia a ogni costo, confidandosi con Sarah Altobello. Parole lodevoli, peccato che il bisnonno, sempre secondo la narrazione offerta da Punzo, picchiasse la moglie. Ma questo non è un problema, per Luciano perché quella coppia è stata uno dei suoi esempi. Gli utenti sentendo quelle parole sono rabbrividiti e si sono scagliati contro lui sui social.

Pronto a recuperare la sua storia con la Carriero

Il vippone nel parlare dei suoi avi è tornato a raccontare anche della sua relazione nata con Manuela Carriero a Temptation Island. Lei arrivò nel reality delle tentazioni al fianco dell’allora fidanzato Stefano Sirena. Alla fine però Manuela scelse di lasciare Stefano per iniziare una relazione con il tentatore Luciano. Tra loro è iniziata una storia e poi una convivenza, ora pare che i due si siano lasciati, ma ora Punzo ci sta ripensando, arrivando persino a dire di essere pronto a sposarsi:

«Ci siamo lasciati, ma spero di non averla persa per sempre perché mi manca. Ora aspetto che passa un altro mese. Ma qua sto pensando a lei e sto pensando ad una cosa importantissima, ho capito che non posso stare senza di lei. Me la voglio sposare. Se mi sposo cambierò, per me il matrimonio è condivisione, abbiamo vissuto un anno insieme».

Luciano punzo in una settimana ha pestato solo merdoni e per me potete rimandarlo a Salerno GRAZIE #gfvip — BB (@masolassitude) November 13, 2022

Il discutibile discorso sull'"amore vero"

Proprio dopo queste affermazioni Luciano ricorda l'amore tra i suoi bisnonni: «Mi hanno insegnato che le cose rotte vanno aggiustate, oggi sono tutti bravi a cambiare la ragazza, ma io ho altri esempi. Ricordo altri tempi, ovvero quando l’uomo picchiava la donna. Mio bisnonno picchiava la mia bisnonna ma a lei stava bene. Diceva: ‘Lui è il mio uomo’. Io sono cresciuto con quei valori, non posso farci niente».

Un messaggio questo estremamente pericoloso che ci obbliga a ricordare, ancora nel 2022, che dove c'è violenza non c'è amore. «Erano altri tempi»,lo ripete spesso, ed è vero, ma le botte non possono essere giustificate. Ma sul web si è scatenata una vera e propria bufera. C’è chi si definisce allibito e altri che lo vorrebbero fuori dal reality. Sicuramente quello che ha detto è semplicemente dovuto a una pessima scelta di parole. Ha fatto un esempio che gli è sfuggito di mano e ha lasciato intendere qualcosa che non pensa.

La replica dell'ex fidanzata

Visti gli attacchi che queste parole di Luciano hanno sortito, Manuela Carriero si è sentita in dovere di intervenire al fine di fare chiarezza. Difatti, la pugliese ha precisato che, nonostante si fosse ripromessa di non intervenire sul percorso intrapreso da Luciano, non poteva non dire la sua in merito a quanto avvenuto nel corso delle ultime ore. La stessa ammette che abbia fatto un esempio infelice, rivelando che il ragazzo non sia come lui stesso descrive parlando dei rapporti di prima. Difatti, lei stessa ammette di non volere una relazione fatta in questo modo e, successivamente, la Carriero precisa che è un ragazzo amorevole e rispettoso con tutti: le donne e la sua famiglia, che adora. Conclude, poi, precisando che l’unica critica che si potrebbe fare contro di lui è relativa al fatto che non sempre è in grado di esprimersi correttamente, ma non è assolutamente il tipo che inneggia o giustifica la violenza.

Altri problemi in vista per la puntata di stasera per Alfonso Signorini che tra i positivi al Covid e tamponi vari dovrà dribblare anche questa questione.