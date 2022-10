Gf Vip, le lacrime di Luca Salatino: «Mia madre ha avuto un tumore al cervello e io per la depressione sono rimasto a letto per un anno»

Il vero protagonista del Gf Vip di ieri sera è stato Luca Salatino. Ieri le lacrime dell'ex tronista di Uomini e Donne hanno commosso tutti i telespettatori. Dalla malattia dell'adorata madre, fino a quando lui veniva picchiato da altri ragazzini del suo quartiere e la sua depressione: ha svelato tutto di sé il giovane romano. «La borgata è bella ma ha i suoi lati negativi. Ero un ragazzo più sensibile di altri e forse era una colpa, essere più sensibile e più indifeso». Ieri ha raccontato la sua storia Luca in diretta ad Alfonso Signorini, una storia segnata dal dolore e dal bullismo che ha subito quando era piccolo.

Il ritorno di Bellavia al Gf Vip: «Ora vi racconto la mia storia vera». La confessione di Luca: «Ho sofferto anche io di depressione»

Luca Salatino, la sua storia al Gf Vip

Quando scendeva a giocare con gli altri bambini del quartiere Salatino veniva deriso e ci stava male, malissimo.

«A casa non ne parlavo, non potevo perché avrei provocato ulteriori problemi. A casa ce n’erano già. Mia madre ha cominciato a non stare bene e per me è cambiato tutto».

Gf Vip, Signorini zittisce Ciacci sul caso Bellavia: «Non dire C**, denunci l'ignoranza ma hai manifestato solo quella»

La malattia della madre

Un tumore al cervello ha invalidato la donna non permettendogli di poter stare a fianco del figlio. È stato Luca così a doversi prendere cura della madre, e lo ha fatto in un modo esemplare. «Quando mamma ha cominciato a non stare bene per me è cambiato tutto. Andavo a trovarla in ospedale dopo la scuola. Descrivere quello che sento dentro è difficile, non riuscirei mai a spiegare cosa rappresenta per me mia madre. È stata la mia guida, la persona che mi è sempre stata vicina. Non c’è mai stato bisogno che parlassi con lei, capiva tutto al volo».

Il ritorno di Bellavia al Gf Vip: «Ora vi racconto la mia storia vera». La confessione di Luca: «Ho sofferto anche io di depressione»

La passione per lo sport

Il volto del vippone è teso e la voce strozzata. Grazie al pugilato è riuscito a star lontano dai «brutti giri della borgata» e aveva puntato tutto su quello sport. Voleva fare il pugile Luca ma poi anche lui è stato male ha subito degli interventi alla schiena e ha dovuto smettere di indossare i guantoni e salire sul ring.

Ginevra Lamborghini choc contro Marco Bellavia: «Andrebbe bullizzato». Il Gf Vip la squalifica: il provvedimento

Poi la depressione

«Mi madre stava meglio ma poi anch’io sono entrato in crisi. Ero un ragazzo che faceva pugilato, era il mio sogno, per me era tutto. Mi ha consentito di percorrere una buona strada, mi ha tolto dalla strada, poi problemi alla schiena mi hanno impedito di seguire il mio sogno. Avevo puntato tutto su quello e a 22 anni mi sono ritrovato senza niente, quindi sono caduto in depressione. Sono rimasto a letto per un anno ma quel demone mi è stato alle calcagna per un po’ di anni». Una serata difficile quella di ieri per Luca che però ha avuto come regalo quello di incontrare l'amata madre Rita che gli ha tirato su il morale: «Basta piangere, le cose che ti hanno fatto soffrire sono passate ora mettile da parte e goditi questa esperienza perché è una grande opportunità per te». Si è fatto conoscere nella casa per la sua ironia Luca e ora la madre vuole che la ritiri fuori. «Lo sai che ho i miei momenti. Te le faccio fare due risate però? Tu stai bene?», risponde Luca. «Sto bene soprattutto quando ti vedo che sei felice e contento. Ogni lacrima che versi tu, la verso anche io», aggiunge Rita. Salutando sua madre,