Gf Vip, Luca Onestini ha lo smartphone e lo nasconde in tasca? La gaffe di Nicole Murgia fa scoprire tutto?

Lunedì 30 Gennaio 2023, 09:30

I concorrenti del Grande Fratello Vip utilizzano il cellulare? I dubbi a riguardo sono tantissimi. Diversi concorrenti sono stati “colti sul fatto”, a partire da Nicole Murgia che, secondo molti, ha fatto diverse allusioni ad un telefono cellulare e al fatto di aver utilizzato i social network per leggere i commenti su sé stessa. Anche Luca Onestini sembra essere stato pizzicato ad utilizzare un cellulare e ad infilarselo in tasca nel momento in cui si è accorto di essere inquadrato. Quale sarà la verità a riguardo? I vipponi del reality show di casa Mediaset utilizzano davvero i telefoni? Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; music: “Funday” from Bensound.com

LEGGI ANCHE:-- Oriana, invece, lo nasconde sotto il letto: come è stata beccata la concorrente e cosa ci fa quando pensa di non essere osservata