Gf Vip, Luca Onestini nero con gli autori: montaggi “fake”? «Parla con lui»: la proposta di Edoardo Donnamaria

Mercoledì 22 Febbraio 2023, 10:25

Al Gf Vip, Luca Onestini sostiene che gli autori abbiano sviluppato una sorta di “strategia” contro Oriana Marzoli, riguardante la traduzione e il montaggio dei suoi discorsi. Donnamaria gli ha suggerito alcuni dettagli, svelandogli che ci sono esperti di tecnologia che possono manipolare i video e cambiare ciò che è stato detto. Poi però gli ha detto di parlare con “uno”. Non è chiaro a chi si sia riferito Edoardo nel tentare di dare un consiglio al coinquilino ma la curiosità dei telespettatori si è accesa non poco. Andiamo a scoprire cosa è successo.

