Gf Vip, lite nella sauna tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi

Giovedì 15 Dicembre 2022, 13:31

Da diversi giorni, al Grande Fratello Vip, Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi non fanno altro che discutere, soprattutto degli atteggiamenti della ragazza verso Antonino Spinalbese che hanno dato particolarmente fastidio al suo fidanzato. Fin qui tutto assolutamente normale, se non fosse che stavolta si è lasciato andare a delle nuove affermazioni nei confronti del coinquilino... Le sue parole sono sembrate abbastanza chiare e specifiche. Andiamo a scoprire insieme che cosa ha detto.

