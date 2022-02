Gf Vip, lite tra le sorelle Selassiè per Barù? Adriana Volpe contro Lulù: «Sei un'egoista»

Le sorelle Selassiè rimaste in casa scoppiano. Dopo l'uscita di Manuel Bortuzzo, Lulù perde lucidità. Dopo varie liti avvenute nella casa, l'ultimo atto Lucrezia l'ha messo in scena nei confronti di Jessica. Pare che Lulù sia risentita dalla luce che ormai pervade Jessica protagonista della liason con Barù. «No non penso questo. - non ha dubbi Jess - Lei ha un modo di fare nel proteggere chi ama (quindi me) un po' aggressivo».

Gf Vip, lite in casa Selassiè?

Il motivo della lite? Un posto in letto in meno. Lulù tornata dal giardino si aspettava che tutti la aspettassero sveglia invece dormivano e Jess e Barù erano nello stesso letto. «Lei voleva solo dirmi "ma ti pare che hai lui nel letto e tu dormi?"». Se Jess non si è fatta avanti però è stata solo per paura di essere rifiutata dal nipote di Costantino della Gherardesca.

Le dichiarazioni di Barù

«Non credo che deve avere paura del mio rifiuto perchè è una donna fantastica e il mio rifiuto sarebbe nulla per lei», ma Alfonso non si accontenta della risposta e chiede spiegazioni in più a Barù. «Non ho detto che la rifiuterei, passiamo tanto tempo insieme e mi piace starle vicino». La famiglia Selassiè non molla, così come

I "consigli" di Lucrezia

Lulù non ha mai perso la speranza con Manuel anche Jessica a modo suo non perde la speranza con l'enologo. «Io la vorrei più intraprendente», le due sorelle sono diverse caratterialmente. Un approccio calmo quello dei Jerù che è anacronistico ma molto romantico. «Tra noi non c'è invidia quindi mi spiace si capisca questo. Quel giorno ero triste perché facevo 5 mesi con Manuel e quello era il letto in cui dormivo con Manuel». Lucrezia vuole specificare quanto detto inzialmente da Signorini.

Adriana contro Lulù

Ma Adriana Volpe dà dell'egocentrica a Lulù: «Io se avessi visto mia sorella così felice avrei anche dormito a terra, il mondo non gira intorno a te». Sonia invece fa i comportamenti a Jessica: Complimenti hai fatto un percorso meraviglioso, meriti la finale, sei in gamba»