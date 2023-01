GF Vip, la frase infelice di Oriana su Nikita: Tavassi si dissocia dopo aver sentito quelle parole

Giovedì 12 Gennaio 2023, 09:06

Al Grande Fratello Vip da tempo si lamentano gli atteggiamenti negativi di numerosi concorrenti nei confronti soprattutto di Nikita Pelizon. L’ultima in ordine di tempo ad aver cominciato a mostrare una certa ostilità nei suoi confronti è Oriana Marzoli. La concorrente di origine venezuelana, infatti, si è lasciata scappare una frase bruttissima nei confronti della coinquilina, al punto da aver portato Edoardo Tavassi a dissociarsi immediatamente dalle sue parole. Ma cosa avrà detto di tanto terribile? Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; music: “Dreams” from Bensound.com

LEGGI ANCHE:-- 'Ti piace lei?', cosa afferma Daniele su Nikita: la risposta fa infuriare Oriana