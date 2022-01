Gf Vip, l'urlo di dolore di Giacomo Urtis e la sgridata a Soleil e Gianmaria: cos'è successo

Giovedì 13 Gennaio 2022, 10:52

Al Grande Fratello Vip, Giacomo Urtis ha rischiato di farsi molto male mentre giocava a rincorrersi con Soleil e Gianmaria Antinolfi. Scivolato a terra, ha lanciato un urlo lancinante che ha costretto la produzione a richiamarli tutti in confessionale. Ecco che cosa è successo. Photo Credits: per gentile concessione dell'ufficio stampa Endemol Shine Italy; music: "Funday" from Bensound.com

